„Za nas, pitanje Kosova i Metohije nije samo teritorijalno – to je pitanje identiteta. To je mesto gde se nalazi sedište naše crkve, manastir Peć, koji postoji više od osam vekova i deo je UNESCO svetske baštine. Patrijarh ne može da poseti ovaj manastir. To je duboko emotivno pitanje za naš narod. Ipak, mi konstruktivno učestvujemo u dijalogu, jer želimo stabilno, sigurno i prosperitetno okruženje. Nažalost, svedoci smo jednostranih poteza vlasti u Prištini, koji vode ka ograničavanju kolektivnih političkih i kulturnih prava Srba na Kosovu. Zbog toga smo zabrinuti i zato insistiramo na sprovođenju Briselskog sporazuma“, rekao je Đurić.