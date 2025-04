Sukobi među studentima blokaderima, koji su krenuli od protesta 15. marta - zbog pada podrške i različitih političkih zahteva opozicionih partija - kulminirali su poslednjih dana nakon što je postalo očigledno da metode koje su koristili nisu urodile plodom i da su mnoge, naročito one nasilne, izazvale negodovanje kod građana. Iz vrha vlasti stigla je jasna poruka: država više neće tolerisati blokiranje institucija, puteva, mostova, privrede i generalno normalnog života građana, poručio je predsednik Aleksandar Vučić.

Sve to unelo je veliku nervozu pre svega u blokaderske plenume na fakultetima koji vode glavnu reč, a većina studenata je sada za povratak na nastavu. Među onima koji su za nastavak blokada tenzije rastu...

"POZVAĆU STUDENTE U BLOKADI NA DIJALOG!" Novi ministar poručio: To će mi biti jedan od PRIORITETNIH ZADATAKA

Za to vreme, opozicija s Draganom Đilasom na čelu bavila se prebrojavanjem krvnih zrnaca učesnika skupa deleći ih na "beogradske" i one koji to nisu.