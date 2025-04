Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o spisku sastava nove Vlade bili su prof. Predrag Marković, istoričar, prof. Stevica Deđanski, iz Centra za razvoj međunarodne saradnje i Ljubomir Đurić, iz Centra za nacinalnu politiku.

Kandidat za predsednika Vlade, prof. dr Đuro Macut, danas je dostavio Skupštini Srbije predlog sastava nove Vlade, uz biografije svih predloženih članova. Predsednica Skupštine, Ana Brnabić, potvrdila je prijem predloga i najavila da će sednica Narodne skupštine početi sutra u 10 časova.

Za Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine utvrđen je dnevni red, koji obuhvata izbor nove Vlade i polaganje zakletve predsednika i članova.

Marković je komentarisao 31 novih članova i deset potpuno novih lica, pa je odgonetnuo šta ga je iznenadilo:

- Neki od ministara su moji dugogodišnji prijatelji, recimo Bratina, Stanković, ali meni je najzanimljivije to što smo dobili Albanca ministra, Demo Beriša, a to nismo imali baš dugo. Takođe, nikada nismo imali više ministara sa Filozofskog fakulteta. Imama puno lekara, kao i obično puno pravnika, ali i sa filozofskog, možda čak i više nego proteklih decenija. To ne znam šta bi moglo da znači, to je kuriozitet, neobičnosti nove Vlade. To je posebna osobina novog vlade. Nije toliko važno da određeni ministri budu direktno iz struke, imamo dosta odličnih ministra koji nisu iz te branše, ministar je čudan posao, to bukvalno znači sluga naroda. Međutim, najvažnije je da ima dobre saradnike, a imamo iskustva da su najbolji ministri imali izvrsne saradnike. Jorgovanka Tabaković nije finansijski ekspert, ali je imala osećaj da odabere sarednike, pa je NBS i te kako uspešna.

Deđanski je komentarisao deset novih lica u samoj vladi:

- Nadam se da će ispuniti svoj posao, ali mi je puno ljudi tu nepoznanica. Ja to gledam kao građanin Srbije, svi znaju da je taj tim koji je napravljen Vlada kontinuiteta, dakle oni moraju da nastave tamo gde su prethodne stale, a to je pribavljanje stranih investicija, gradnja puteva, bolnica, ulaganja u kulturu, poljoprivredu... To je kontinuitet, a diskontinuitet bi trebalo da bude da ti novi ljudi budu bolji od onih prošlih, operativniji, prepoznatljiviji, više među građanima. Za mene je iznenađenje Dejan Vuk Stanković i mislim da ima energiju i želju da se pokaže. On ima stavove, a nezgodno je kada neko nema stav, dakle Stankoviću je ostalo samo da oformi dobar tim.

Đurić je odgonetnuo koja poruka je poslata time što je među imenima nove Vlade, priličan broj univerzitetskih profesora:

- Smatram da su i sami studentski protesti i uključenost univerziteta rezultiralo da imamo univerzitetske profesore u samoj Vladi. Smatram da je i sam ministar prosvete tako i odabran, on ima svoj stav i mišljenje o rešavanju krize, svima je jasno u kom smeru će ići razrešenje krize. To je najosetljivija tema i najveći problem koji imamo, pa Stankoviću želim sreću, dolazi u najizazovnije ministarstvo, pa mislim da je teško i prognozirati kako će se to razviti. Apsolutno postoji ideja za rešavanje krize, pa to jeste pozitivno, a ne ulazim u to ko se slaže, a ko ne.

Deđanski je komentarisao profil prof. Borisa Bratine:

- On je nedvosmisleno nacionalno opredeljen čovek, brani nacionalnu ideju, a njegovo znanje će napraviti dobar posao, uposliće dobre savetnike i oni će mu pomoći da vratimo naše medije i da se sve vrati u red i da se ne promoviše mržnja. Boris im smeta jer ima srpski stav, a dobar je čovek i nije agresivan. To sve pokazuje radom na univerzitetu, pomagajući Srbima na Kosovu, on daje sebe.

