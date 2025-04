On je, poredeći situacije u AP Kosovu i Metohiji i na Krimu, rekao da se Zapad protivio referendumu na Krimu, dok je podržao jednostrano proglašenje nezavisnosti srpske pokrajine zbog, kako je rekao, rasizma, prenosi pisanje Tanjuga 24sedam.

"Ne, vi ne možete, vi ste Sloveni, a kod nas su Albanci. To su te rasističke stvari… Nikome ništa više nismo dužni, ponašaćemo se kako hoćemo", rekao je Lavrov u intervjuu za Komersant.

On je rekao da u AP KiM nije bilo referenduma, već da je predstavnik UN, bivši predsednik Finske Marti Ahtisari, samo rekao da je " Kosovo nezavisno ", po nalogu SAD.

"Na Kosovu nikakav referendum nije održan. Tamo je prosto predstavnik UN, bivši predsednik Finske gospodin Ahtisari, koji se time obrukao, izašao i rekao 'Kosovo je sada nezavisno'. Bez referenduma, bez ičega. Amerikanci su mu rekli da to treba da uradi - i on je to uradio", ocenio je Lavrov.