Skupština Srbije danas zaseda samo s jednom tačkom dnevnog reda a to je izbor nove Vlade posle čega treba da usledi polaganje zakletve novog premijera i ministara njegovog kabineta.

O ovoj temi danas su u emisiji "Puls Srbije" govorili Saša Borojević, analitičar, Aleksa Grubešić ispred Centra za društvenu stabilnost, prof. dr Slobodan Janković ispred Srpskog demokratskog saveza i Ljubomir Djurić iz Centra za nacionalnu politiku.

1/26 Vidi galeriju Ekspoze Macuta i izbor nove vlade u Skupštini Srbije Foto: Marko Karović

Grubešić je na samom početku ocenio buduće ministre, te naglasio važnost situacije u kojoj se Srbija trenutno nalazi.

- Što se tiče kadrova koji će voditi buduće resore ministara, možemo da vidimo da je u neku ruku napravljena najavljena rekonstrukcija Vlade. Ostavljena je polovina, odnosno 10 ministara je novih, sad možemo videti ko je sačuvao svoju poziciju dobrim radom, dok su drugi smenjeni. U pitanju su i eksperti razni. Bilo je teško predvideti ministre, sam mandatar Đuro Macut je bio iznenađenje. Ovde nije samo reč o presveti, već i o privredi koja nam je blokirana, mnogi izazovi su pred nama. Sam izbor mandatara pokazuje da mi moramo sa ovom situacijom da se suočimo. Pokazalo se da oni koji su se borili, dobili su šansu u novim ministarstvima, mi smo imali ministre koji se nisu pojavljivali u javnosti i oni su zaslužili da budu smenjeni - rekao je Grubešić.

Janković je sa druge strane ukazao na grešku kojom je izabrano 20 budućih ministara, što kako on kaže, pravi veliki problem.

- Ovo je Vlada kontinuiteta, sviđa mi se prva izjava profesora Đure Macuta. Dosta je u Srbiji blokirano pravosuđe i dosta su blokirani eksperti koji ne žele da budu u nekoj partiji kako bi stekli neku poziciju. Što se tiče Vlade, mi imamo još od Ane Brnabić pa do danas, koji sarađuju sa USAID-om. Ne znam da li je tačna informacija da je prisutno ultra progresivno ideološko delovanje, kada je u pitanju Đuro Macut. Navodno se on složio sa time da se operacije promene pola vrše na deci koja su starosti od deset godina, pa nadalje. To bi govorilo o tom ideološkom kontinuitetu - rekao je Janković i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Mi imamo ogroman broj ministara, 30 ministara, to je ogroman broj, mi imamo više ministara nego Rusija i Amerika. To je taj kontinuitet koji da bi se zadovoljile određene partije/stranke. Nova su imena i predstavnici, ali je sam metod rada isti. Nisam lekar, pa da ocenjujem Macutov rad u vezi medicine, ali ja ne vidim da je to čovek koji će nešto da menja. Većina u Skupštini imenuje novu Vladu i ona je prisutna poslednjih 13 godina. Nekih suštinskih promena nema, mi imamo najave neke represije, to vidimo iz usta čoveka koji treba da bude Ministar prosvete.

Grubešić se dotakao prof. Dejana Vuka Stankovića, ocenivši da je sada najbitnije što će država Srbija nastaviti da štampa svoje udžbenike, bez uplitanja stranih faktora.

- Bitno je da se što pre u prosveti donesu izmene, jer su stranci štampali naše udžbenike. Što može biti veliki problem, na primer ako deca uče istoriju ili tomu slično, nametnuće im se mišljenje koje se kosi sa našom stvarnom istorijom i tradicijom - rekao je Grubešić, na šta se i Janković nadovezao:

Foto: Kurir Televizija

- Mi smo sa jedne strane imali nevladine organizacije, koje su finansirane od zapada i delovale protiv države, a mislim da su sada ušle u organe naše vlasti. Sada će biti bolja situacija, gde će država Srbija finansirati udžbenike, ali i dalje ostaje problem ko će pisati taj sadržaj.

Trenutna dešavanja u društvu propraćena su velikim tenzijama, blokade se nastavljaju, a jaz među građanima ne prestaje, Đurić je objasnio da li će nova Vlada uspeti da spreči ovakve podele koje su zatekle Srbiju.

- Očekivala se veća promena, samo 10 ministara je novih, najveća iznenađenja su neka nova imena kao što su Boris Bratina ili profesor Stanković, to je iznenađenje. Veliki je problem u društvu i u Srbiji, Vlada nema jak posao i sada je pitanje da li su ti ljudi dorasli tome. Ne želim da prognoziram dešavanja, ajde da im damo šansu. Ono što može da zabrine ljude jeste iskustvo koje nema mandatar, čovek nije političar, niko ne može da osporti njegovo znanje u medicini - rekao je Đurić i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Problem sa biranjem premijera i jeste to u čemu bi trebalo premijer da bude ekspert? Za premijera vi konkretno nemate resor, premijer bi trebalo da bude ekspert u politici. To ne znači da se prof. Macut neće snaći. Kada govorimo o ministrima, ovi stari su sigurno radili dobar posao, ali je pitanje da li je iko dorastao problemu prosvete, prošla ministarka nije bila dorasla tome i mislim da je kod prof. Stankovića dobra ta transparentnost, svi znaju koje stavove on ima i koje rešenje će dati. Bitan je taj odnos sa javnošću, koji on ima i ljudi već znaju njegove stavove. Nažalost, imamo neke ljude o kojima ne znate ništa i jako je teško oformiti stav o njima. Nadam se da će ministri učestvovati u izveštavanju naroda.

Janković je objasnio da li postoji nada i mogućnost da će dr. Macut uspeti da napravi most između dve strane, države i studenata.

- Ne bih rekao da su u sukobu država i studenti, već vlast i deo naroda. Ne treba da stavljamo na to mesto državu, čiji smo svi stanovnici. Država nije stala, već univerziteti i gimnazije. Jako je teško da oni išta urade, postaje jasno da imamo veliko nezadovoljstvo i da vlast nema više podršku većinskog naroda. Mandat traje do 2027. godine predsedniku, sada je pitanje šta će se dešavati jer se nema podrška naroda, a imate još dve godine na vlasti. Problem je što su pokrenuti neki projekti koji su veoma štetni, govorim o rudnicima, nije problem napraviti rudnik, ali govorimo o zaštiti naše sredine. Ova Vlada će nastaviti sa kopanjem litijuma, umesto da država Srbija eksploatiše rudnike na neki dobar način.

PRVA REČENICA ĐURE MACUTA ĆE PROMENITI DALJI TOK DEŠAVANJA: Analiza zasedanja Skupštine u Pulsu Srbije: Ovo je pravi pokazatelj buduće Vlade! Izvor: Kurir televizija

Grubešić je analizirao obraćanje Đure Macuta i njegovu prvu rečenicu gde je citirao reči Miloša Obrenovića. Veliki knez Miloš Obrenović obratio se Narodnoj skupštini decembra 1830. godine, svečano obaveštavajući poslanike o potvrđivanju hatišerifa i granica tadašnje srpske države. Osnovno pitanje koje je tom prilikom istakao jeste: koja je naša dužnost prema otadžbini? Upravo je to pitanje i postavio novi mandatar, što je Grubešiću zapalo za oko.

- Vlast danas nudi izbore, problem je što opozicija ne želi. Vi ste imali dva puta ponudu provere legitimiteta predsednika. Vi raspišete referendum, građani izađu i ako se odluči da Aleksandar Vučić ne treba više da bude predsednik, on ponudi ostavku. Opozicija je sama ovim studentskim protestima dovedena u opasnost, vi nemate više opoziciju koja ima podršku. Kada bi se raspisali izbori, ne bi ni prešli cenzus, jedino izbori i referendum mogu da provere legitimitet. Đuro Macut je istakao da treba da služimo otadžbini i ja bih to cenio. U ovom momentu kada je zaista teško biti u toj ulozi, treba imati takvu osobu koja svoj nacionalni identitet stavlja iznad svega, ja tako prepoznajem njegovu ulogu. On može biti čovek koji je stub pokretanja dijaloga - rekao je Grubešić.

