"Želeli su da dođu i razgovaraju sa mnom o tome kako smo došli do ove odluke, s obzirom na to da se on lično zalagao dugo godina, a i dalje se zalaže da uvede besplatni javni prevoz u ovom brazilskom gradu. Imali smo prijatan i uspešan razgovor danas. Ja sam dao argumente o tome kako smo došli do ove odluke, kako je sprovodimo i kako to sada funkcioniše. Razmenili smo iskustva i usaglasili mišljenja. Nadam se da će poneti lepe utiske o našem gradu i da ćemo ponovo imati priliku da se sretnemo, ali i da ćemo slične ideje da širimo dalje. Tato je na sastanku rekao da će možda ova odluka Grada Beograda pospešiti i dati hrabrosti drugim milionskim gradovima širom Evrope da donesu sličnu odluku", naglasio je Šapić.