- Dobro je što u prvom obraćanju vidimo nivo političke kulture, dozu umerenosti, odmerenosti i nešto što mislim da je poprilično osvežilo našu političku scenu. Za neke je bilo čudno da će on biti prva violina, ali značajno je da je pomenut pojam pomirenja, to je važno u ovom času u Srbiji i za institucije koje su u disbalansu, a pogotovo mislim na obrazovne. To je zaista bitan sektor društvenog razvoja, valjani i dobro pozicionirani ekonomisti koji imaju analize, kažu da je najprofitabilnija sfera ulaganje u mladost, odnosno budućnost u smislu obrazovanja jer prateći savremene tehnologije je samo za one koji su u toj materiji. Pomenulo se uvođenje reda i prakse i to bi izuzetno bilo od koristi. Ključni zadatak je pitanje normalizacije odnosa obrazovnih ustanova, a to bi činilo osnove društvene stabilnosti. Ovo stanje je ušlo u peti mesec, a neizvesno je na koji će se način spasiti ova školska godina. Srednje škole funkcionišu, ali je bolno pitanje univerziteta, to je mandatar i govorio, pa je spomenuo da će se napraviti reforme. Prvi stepenik je vraćanje u klupe i da se titanskim naporima proba da se ova godina sačuva. Više prostora ćemo imati kasnije. Ako bismo sutra krenuli sa nastavom, to bi bila samo spoljna forma, a vrlo su problematična administrativna pitanja, kako početi te prve nastave.