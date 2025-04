- Grupa terorista koja se krije iza takozvanih studenata blokira pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice iza zgrade RTS. Ne mogu da blokiraju SAJ. Biće upozoreni da sklone privatna vozila kojim su blokirali ulice, biće upozoreni da se sklone i omoguće ljudima da prolaze tuda i da rade. Ovo su najgori antisrpski ekstremisti. Nađite bilo gde u Evropi ili svetu ovakvu blokadu. Gde to ima da neko ne dozvoljava ulaz u Javni servis. Neki sa RTS-a sarađuju sa teroristima. Policija pokušava da asistira u obavljanju normalnog posla radnicima RTS. A sada su tzv. blokaderi rešili da blokiraju policiju. Ukoliko nastave sa ovim, policija će morati da interveniše. Ljudi to moraju da razmumeju. Ne možete da blokirate SAJ. To tako ne može. Oni će biti upozoreni, ukoliko odbiju, policija će postupiti u skladu sa zakonom. Svi učesnici će dobiti krivične prijave za ozbiljna i teška krivična dela - rekao je Vučićević.