- Dakle, da vidimo da li je istina ili laž da se to desilo. Koliko znam, to je potpisao glavni Putinov obaveštajac Aleksandar Bortnikov, tako da tu nema laži, nema prevare. To su najozbiljnije analize od nekih od najboljih bezbednosnih službi na svetu i ja ne znam kakvi su rezultati - rekla je Brnabić.