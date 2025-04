Petrov je u autorskom tekstu za ''Politiku'', pod naslovom "O 'političkoj' i 'ekspertskoj' vladi", naveo da je velika zabluda to da su prave ekspertske vlade, čak i kad su većim delom sastavljene od eksperata i ljudi bez stranačke orijentacije političkog iskustva, uopšte moguće i dodao da one činom izbora u parlamentu, kao i svojom osnovnom, političkom funkcijom gube inicijalno svojstvo ekspertize i dobijaju jasnu političku definiciju.

"Kada na čelo vlade dođe ekspert, on u politici, odnosno u vršenju svoje funkcije i funkcija vlade, prestaje to da bude. Ako nije bio, on mora postati političar. Nije to ništa nelegitimno. Njegova ekspertiza može mu poslužiti kao alat ili pomoćno sredstvo, ali politika je ono što postaje njegova svakodnevica i strateški cilj'', napisao je Petrov.