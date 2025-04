- Pričate o demokratiji, pravdi. Pričate da su ugroženi neki narodni poslanici, evo sad ću vam ispričati kako to izgleda. U ovoj Narodnoj skupštini ste zamalo ubili tri narodne poslanice i jednu nerođenu bebu. Niko nije uputio ni jedno jedino izvinjenje. Pričate o demokratiji, kandidatkinja za ministarku Jelena Žarić Kovačević je iskusila tu vašu demokratiju, gađali ste je jajima i kamenicama, organizovano pozvali na linč, nedeljama...

Pričate mi o demokratiji, pre otprilike dva sata moj broj mobilnog telefona je objavljen na društvenim mrežama. Do sada, dok vodim ovu sednicu, stigle su mi dve pretnje, jedna pretnja grupnim silovanjem, jedna običnim silovanjem, jedna pretnja da će me ubiti, ostalo su samo gadosti. Znate ko je to uradio, jedan od blokadera, koji je išao ulicama i tukao članove Srpske napredne stranke samo zato što su se drznuli da imaju štand i da razgovaraju sa građanima.