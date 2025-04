- Danas smo, juče smo dobili zvaničan izveštaj Ruske službe bezbednosti FSB. On je upravo objavljen na zvaničnom sajtu, ili nešto pre nego što ću ga ja objaviti, Bezbednosno informativne agencije. Ovo je u originalu na ruskom jeziku. Original, ruski jezik, da vidite. Ovo što ja imam, imaćete ga i na sajtu BIA . Ovo je na srpskom jeziku, ja ću vam pročitati s druge strane zaključak, a onda vam reći šta su ti ljudi sve uradili. Zaključak je, na osnovu dobijenih informacija, reč je, dakle, o FSB-u, najpoznatijoj službi sveta, zajedno sa FBI-jem, dakle, ali FSB , oni rade nešto drugačije poslove. FSB je ozbiljna služba, na čijem čelu je direktor Aleksandar Bortnikov, čovek koji je najduže, čini mi se, u istoriji na čelu jedne službe. Jedan od najmoćnijih u svetu, dakle, jedan od najbližih saradnika Vladimira Vladimiroviča - rekao je na početku.

- Oni su konstatovali, na osnovu dobijenih rezultata, može se doneti kategorički zaključak da akustični uređaj, tipa emitera, pa sad svi ovi nabrojani, koje poseduju policijski organi Srbije, nisu primenjeni tokom protesta. To je zaključak. Sada ću vam reći šta su oni uradili. Oni su analizirali, izvršena su istraživanja u tri pravca. Prvi je izučavanje tehničkih karakteristika zvučnih emitera LRAD, da ne čitam sad sve, pročitaćete sami. Koje poseduju srpski policijski organi, koje su opozicione snage navodile da su ih zvanično vlasti primenjivale u cilju vršenja uticaja na civile koji su učestvovali na mitingu. Analiza dva, analiza videomaterijala koje su dostavljena sa mesta navodne primene akustičnog izvora i pokreta lica koje su učestvovala na mitingu, i tri realizacije operativnih mera od strane BIA-e u pogledu ispitivanja pripadnika BIA-e, policije i medicinskih ekipa koji su prisustvovali mitingu. Prva etapa, primetićete, Rusi su koristili i eksperimentalne metode. Reč je o fantastično snažnoj službi, mi to nismo u stanju da uradimo. Oni su koristili živa bića da bi dokazali i potvrdili svoju teoriju, ali su koristili pse, kao što oni neredko rade u svojim eksperimentima.

- I sad ćete to čuti. Dana 30. do 31. marta realizovano je istraživanje emitera na terenu koje je dostavila policija, od svakog modela po komad. Na specijalizovanom poligonu biće u dve etape. U prvoj etapi izučavane su tehničke karakteristike emitera i realizovano je istraživanje pomenutih emitera u osnovnom i test režimu. Test režim predstavlja režim generisanja specijalno formiranih signala koji obezbeđuje mogućnost formiranja akustičnog polja na maksimalnoj udaljenosti. U prvoj etapi je realizovana ocena emitera prilikom uticaja na biološke objekte, pse u ovom slučaju. Izbor pasa u svojstvu objekata i istraživanje uslovljeno njihovom visokom osetljivošću na akustične uticaje. Kaže se inače da su oni 16 puta osetljiviji nego ljudi, te su mogli da primete da li je nešto od toga urađeno ili ne. Ocena uticaja akustičnog delovanja emitera na životinje realizovana je na udaljenosti 200, 150, 150 i 25 metara od izvora zvuka. Rezultati istraživanja svedoče da konstruktorske karakteristike pomenutih uređaja ne omogućavaju formiranje zvučnog pritiska u infrazvučnom i ultrazvučnom opsegu frekvencija. Formiranje akustičnog polja zvučnog opsega od približno 100 metara se realizuje praktično trenutno. Prilikom emitovanja osnovnih i test signala biološki objekti nisu osećali nelagodu na rastojanju koja se istraživala. Kontrola stanja pasa tri dana nakon istraživanja takođe nije pokazala nikakve promene u njihovom stanju - pročitao je predsednik.

- Pod dva, realizovana je analiza audio i videozapisa koja je dostavila bića koja su napravljena različitim uređajima za snimanje, mobilnim telefonima i uličnim nadzornim kamerama tokom mitinga. Realizovano je istraživanje navedenih materijala u cilju određivanja potpunosti i odsutnosti znakova montaže. Tokom analize forme i frekvencijskog sastava signala na audio podacima nisu otkriveni znakovi analognog kopiranja signala, audio podataka u vidu promene forme i parametara amplitudno-frekvencijskih karakteristika signala, uvećanje nivoa šuma signala, izmena značenja frekvencije harmoničnih činilaca, usklađivanje postojećih činilaca itd. U strukturi fajlova nisu otkriveni nikakvi javni tragovi koji bi ukazivali na korišćenje programskih audio i video editora. U spektru signala analiziranih fajlova nisu otkriveni veštački generisani akustični signali, uključujući one sa visokom amplitudom. Signali u spektru odgovaraju akustičnim zvukovima koji se čuju prilikom proizvodnje istih, zvuk mase, vrisci, zviždanje i sl. Na osnovu dobijenih rezultata može se doneti kategorički zaključak da akustični uređaji i tipa emitera LRAD, pa nadalje, koji poseduju policijski organi Srbije nisu primenjeni tokom protesta. Osim toga, realizovana je ocena društveno-psihološke atmosfere među učesnicima na mitingu. Dakle, oni sad u ovom trenutku otkrivaju i možete to da pročitate šta su radili lica sa duksericama, kapuljačama, redari, kako su proizveli paniku, iz koje ulice su izašli, ja ništa o ovome nisam imao pojma, nisam hteo ovim da se bavim. I zato se to širi u dva smera i na dva potpuno različita kraja. Dakle, jedni su pošli ka Tarazijama, drugi su pošli ka Slavi, koliko sam razumeo, sad oni tu imaju stručnu...