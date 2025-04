- Najoštrije osuđujem nasilje nad novinarkom RTS -a, ja joj ne znam ime, sinoć, nad mnogim drugima gde videli ste ono zašto su optuživali ljude za srednji prst. Odjednom je taj srednji prst ponovo postao popularan. Kad im odgovara, to je vrhunac primitivizma, a onda kada njihovi ljudi pokazuju srednji prst u sred dnevnika ili ne znam gde, onda je to vrhunac demokratije. Vrhunac ljubavi, valjda, prema građanima Srbije - rekao je Vučić .

- Najoštrije osuđujem napade na novinare koji izveštavaju sa terena, od Branke Lazić do onoga što su napadali Dragana Ubiberovića i mnoge druge. Žao mi je što njihove televizije, bar RTS, nisu zaštitile svoje novinare i treba da ih je sramota zbog toga. Ja sam predsednik Srbije i moj posao je da štitim svoje građane i uvek ću to da radim. Kao što ću uvek da ukažem na to kada neko sa druge strane napadne novinara, nekog, šta god ja mislio o glavnoj platformi za obojnu revoluciju United Grupe, nikada sebi nisam dozvolio da im ne odgovorim na pitanje, a kamoli da ih na bilo koji drugi način lično ili profesionalno uvredim - podvukao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.