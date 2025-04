- Najverovatnije ću putovati i u Sjedinjene Američke Države , imaću susret sa svim evropskim zvaničnicima, imaćemo evropsku političku zajednicu, imaćemo ovaj samit u Sevilji, imaćemo samit u Tirani, imaćemo samit u Rimu, sve to u naredna dva meseca, mnogo toga, tako da videćemo kako će sve da izgleda - rekao je predsednik Srbije.

- U svakom slučaju čini mi se da će nebo da mi sruše na glavu od pritisaka za odlazak u Moskvu, i ako nikoga ništa nisam obmanjivao, lagao, još pre osam meseci sam najavio svoj odlazak u Moskvu, javno, dakle, obnarodovao to, jer tri godine nisam već bio do tada, dve i po godine do tada, sada već značajno više od tri godine, od novembra 21. godine nisam se zvanično sastao sa predsednikom Ruske Federacije, za razliku od mnogih evropskih lidera - najavio je.