"To vam govori o važnoj stvari. 15. u večernjim satima pokušano je konačno sprovođenje obojene revolucije u našoj zemlji. Sve je bilo spremno za nasilno preuzimanje vlasti. Bila je pripremljena i laž o upotrebi zvučnog topa. Znam da su mnogi poverovali da se tako nešto desilo, jer im je to odgovaralo. Sprovođena je takva kriminalizacija mene i ljudi sa kojima radim, da bi mnogi poverovali da se to dogodilo. Kada za to dobijete podršku međunarodne zajednice poput Manuela Zaracina, onda vam može biti jasni sa čime smo se suočavali prethodnih godina", rekao je predsednik Vučić i dodao: