- To što je predsednik rekao prisetilo me je Cezarovih dela. To je slikovita pretnja, koja nama stoji nad glavom, kako balansirati sada odnose između Zapada i Istoka, gde se to uvek prelama na teritoriju Balkana. Došlo je do raskola, Tramp Evropsku uniju vidi kao malu Kinu, mi smo deo evropskog prostora, ali bih rekao da se i ta EU nije snalazila i da sad ima probleme sa svojim članicama. Što se tiče evropskog puta, čuli smo Makrona kada je rekao da nećemo tako lako ući. Taj put predugo traje i postoji jedna vrsta smanjenog entuzijazma, ali tu postoji i kočnica bombardovanja, nekih dvostrukih standarda, licemerstva. Kod nas se postavlja uslov da treba da se odreknemo naše pokrajine. To kod drugih zemalja ne postoji. Meni je drago da imamo rukovodstvo koje može da odoli tim spoljnim pritiscima - rekao je Rabrenović.