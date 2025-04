- Gospodin Fico je poslao više mudrih i dostojanstvenih poruka, ali neke od tih zemalja bi volele da mi budemo veći katolici od Pape. Nisu se udostojili da nas prime, sve ove decenije i time su mogli da reše i sebi položaj i izazove na Balkanu. Sada mi moramo da ispunimo više uslova za 9. maj, nego jedna zemlja koja je članica Evropske unije i to govori o njihovim dvostrukim standardima. Time pokušavaju da skrenu pažnju sa svojih problema. Tamo u Evropskoj uniji nema ko da kaže "žurka je završena, moramo da podvučemo saldo svih troškova", što su dozvolili da sa jednim strateškim partnerom kao što je Ruska Federacija uđu u sukob , to je pitanje ukupne evropske stabilnosti - rekao je Rabrenović i dodala:

- Od evropskih lidera postoji neko ko bi to uradio, ali ti glasovi se ne čuju dovoljno, jer se čuva kolektivni narativ da je Rusija neprijatelj i svako odstupanje se plaća. Naravno da je gospodin Fico imao svoj stav, ali mi se dopalo što je rekao da će otići, kako u Rusiju, tako i u Kijev, ako treba. On radi sve za svoju državu, jedan državnik ne sme sebi dozvoliti da zatvori vrata nijednoj zemlji. Ovde moram da pomenem i Orbana. Postoje dve konkurentske ideje, sa jedne strane globalizam, sa druge suverenizam i to se prepliće, mi osećamo na našim prostorima posledice. Dopada mi se Trampovo rešavanje problema, ali videli smo da ni to nije lako.