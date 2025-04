Legenda iz grčke mitologije kaže da je Sizif bio osuđen da veliku kamenu gromadu gura uz planinsku strminu kako bi je postavio na vrh. No, svaki put kada bi se primakao vrhu, kamena kugla bi mu se izmakla i sunovratila u podnožje brda. Sizif je tako pokušavao, iznova i iznova, ali bez uspeha… U vicu zasnovanom na ovom mitu, Sizif je jednom ipak uspe da izgura kamen do vrha. Srećan, obriše znoj sa čela, i ispravi umorna leđa, kad se začuje glas sa nebesa: "Nije to taj kamen, Sizife!".