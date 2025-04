Okupljeni poručuju da će blokada javnog servisa trajati sve dok se ne raspiše novi konkurs za REM ili dok se RTS – kako kažu – "ne ugasi"

Slušaj vest

Od ponedeljka u 22 sata traje nezakonita blokada Radio-televizije Srbije. Zaposleni su onemogućeni da uđu na radna mesta, a RTS je primoran da prilagođava programsku šemu usled otežanih uslova rada. Zbog blokade, Jutarnji program jutros nije emitovan.

Blokaderi su opkolili sva tri ulaza u Takovskoj i Aberdarevoj ulici, kao i prilaze zgradi RTS-a na Košutnjaku. Blokirana je i Radio-televizija Vojvodine. Okupljeni poručuju da će blokada javnog servisa trajati sve dok se ne raspiše novi konkurs za REM ili dok se RTS – kako kažu – „ne ugasi“.

Bunt je otišao toliko daleko i drastično da smo juče mogli da čujemo i predloge da se zaposlenima na televiziji zabrani dostava hrane. Posebno se likovalo što su neki radnici do posla ušli kroz lokalnu ćevabdžinicu.

1/10 Vidi galeriju Blokada RTS Foto: Printscreen/RTS, Fonet/Katarina Stankov

U emisiji "Usijanje", gosti prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za odbranu, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku, Milan Antonijević, pravnikanaliziramo sve društveno-političke okolnosti u Srbiji, prof. Vladan Petrov, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu analizirali su društveno-političke okolnosti u Srbiji i paradoksu zahteva za funkcionisanjem institucija – uz istovremeno blokiranje istih.

Profesor Kajtez je na samom početku objasnio da li se blokada RTS-a može nazvati "talačkom krizom".

- Možda je to malo radikalniji naziv, ali u svakom slučaju jeste vanredno stanje. Ja postavljam pitanje – šta je cilj ove blokade i šta studenti hoće, osim ako nije neki dugoročni cilj da se napravi potpuna destabilizacija Srbije. Da se uvedu anarhija i haos, da bi u daljoj perspektivi došlo do prirodnog pada Vlade – kaže Kajtez.

Foto: Kurir Televizija

S druge strane, Antonijević se dotakao informacije da su "poternice" radnika RTS-a sa njihovim privatnim informacijama zalepljene oko zgrade, te naglasio da je to protivzakonito delo.

- Vi možete tražiti stvari koje su neostvarive, možete tražiti stvari od onih koji za to nisu nadležni. Ne znam zašto se okupljaju ispred RTS-a, jer oni ne mogu da biraju članove REM-a. Jedino što je dobro, to je što je narodni pritisak sklonjen sa Narodne skupštine i dobro je što smo dobili novu Vladu. Nadam se i da će se izabrati novi članovi REM-a - kaže Antonijević i dodaje:

- Ne vidim razlog za blokiranje saobraćaja – država kada ne reaguje, to znači da dopušta i da joj ne smeta blokada. Čudi me i sprečavanje radnika RTS-a da uđu na posao – to je mnogo radikalnije od blokade saobraćaja. Oko zgrade RTS-a su postavljene poternice urednica – to je krivično delo, to je kršenje prava privatnosti. Građani moraju da nauče šta je zakonito, a šta nije.

Foto: Kurir Televizija

Postavlja se pitanje da li je blokada RTS-a političko ili medijsko pitanje, a Đurić je objasnio da li se ta dva pitanja uopšte mogu razdvajati, pogotovo u ovakvim okolnostima.

- U slučaju RTS-a ne treba ih razdvajati, ali tačno pitanje je šta zapravo sa ovim treba da se postigne. RTS je izdvojen od ostalih medija, valjda zato što je javni servis i što se finansira iz budžeta. Videli smo i blokade privatnih medija, pa se postavlja pitanje – šta treba da se postigne, šta znači "dok se RTS ne ugasi"? Je l' to znači da ako nam se program ne sviđa, okupimo se i ugasimo taj medij? To je veliki problem – za to postoje rešenja. Ako vam se ne dopada neka televizija, promenite kanal. Ne vidim da je RTS zastupljeniji od drugih. Ne postoji realno utemeljenje - bitno je da su sve medijske stanice dostupne. Ako vam se ne sviđa gde ide vaš novac, izađite na izbore. Argument da se finansira iz budžeta nije dovoljan. RTS je simbol "režimskih medija", zato su ove blokade. Imamo veliki problem – pritisak na medije.

Foto: Kurir Televizija

Kajtez je ocenio kako bi mogli da izgledaju naredni dani pod blokadama, uključujući dolazak i odlazak ljudi s posla, kao i samo emitovanje programa.

- To je pitanje za državu, jer su instrumenti da se blokada razreši u njenim rukama. Drugo, videćemo koliko su studenti istrajni. Osim što je, kako Đurić kaže, "simbol", ovde se želi rušenje simbola vlasti – ali RTS je simbol cele države. On nije preterano prorežimski. Osim želje za anarhijom i haosom, postoji i skrivena agenda da se svetu predstavi da je u Srbiji došla sloboda. U suštini, mnogo toga je nejasno, a ja nisam uspeo da shvatim šta je stvarni cilj blokade – kaže Kajtez.

Antonijević je, kao pravnik, objasnio da li je zakonito sprečavanje zaposlenih da dođu na posao i ko treba da podnese prijave zbog "poternica" sa ličnim podacima novinara i urednika.

- Neka od tih krivičnih dela gone se po službenoj dužnosti, ali urednici mogu i sami da podnesu krivičnu prijavu – to je lična procena. Tužilaštvo mora da reaguje, predsednik je rekao da ne smeju da čekaju. Ko god vas progoni, nema pravo na to. Ko god deli vaš broj telefona, nema pravo. Privatnost mora da se zaštiti. Ljudi ne shvataju šta je protivzakonito ponašanje – pogledajte samo društvene mreže. Sve što se sada dešava može biti kažnjivo, i zakon je tu da štiti svačija prava. Ako pratite dešavanja u Nišu, ljudi su napadani samo zato što su članovi određene stranke – rekao je Antonijević.

Foto: Kurir Televizija

Kajtez je sa bezbednosnog aspekta komentarisao ulogu policije na ovim skupovima i naglasio da oni ne postupaju bez naređenja.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova imaju pravo da raščiste teren jer ovaj skup nije prijavljen ni odobren, te u svakom trenutku policija ima pravo da reaguje. Međutim, oni postupaju po naređenju – ne rade ništa na svoju ruku. Opozicija misli da sve može mimo zakona, a kada oni dođu na vlast, onda će poštovati zakon. To je problem – zakon mora da se poštuje jer nas štiti i omogućava da funkcionišemo u zajednici. U interesu opozicije je da poštuje zakon, jer će im on biti potreban kad pobede. Vlast je prolazna, ali zakon je večan – zaključio je Kajtez.

"BLOKADA RTS-A JE VANREDNO STANJE, CILJ OKUPATORA JE ANARHIJA I HAOS!" Opkoljena su sva tri ulaza u zgradu Javnog servira, a stručnjaci ocenjuju ishod bunta! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs