Prema dostupnim informacijama, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu je okončao blokadu i nastava se odvija onlajn. Stručnjaci objašnjavaju da li ovo ukazuje na otvaranje prostora za prekid višemesečnih blokada fakulteta

O ovoj temi, kao i o i o narednim neophodnim potezima nove Vlade su u emisiji "Usijanje", razgovarali prof.dr. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za odbranu, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku, Milan Antonijević, pravnikanaliziramo sve društveno-političke okolnosti u Srbiji i prof. Vladan Petrov

1/13 Vidi galeriju Mandatar dr Đuro Macut Foto: Jakov Milošević

Na samom početku je prof. Petrov objasnio da li je ova vest dobra za studente i na koji način će studenti reagovati na ovakav predlog o studiranju.

- Moram da kažem, kao profesor Ustavnog prava, predsednik Republike nije ovlašćeni predlagač zakona. On je juče imao kratku konferenciju, koja se odnosila na izveštaj strane službe o zvučnom topu. Između ostalog je spomenuo i ovo, ali bih skrenuo pažnju na sledeće: treba da pratimo šta će uraditi nova Vlada Republike Srbije. Imamo novog resornog ministra Dejana Vuka Stankovića i imamo predsednika Vlade koji je nestranačka ličnost. Dakle, ja kao ozbiljan čovek, koji zagovara ideju dijaloga, smatram da je važno da prvi koraci nove Vlade budu umereni i autoritativni – pokušaj da se organizuje ozbiljan sastanak sa upravama univerziteta u Srbiji. To bi trebao biti prvi korak – rekao je Petrov i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče najave predsednika Republike, savetovao bih da se sa tim ide obazrivo, jer takve najave mogu biti različito tumačene, a to je nešto što nam je najmanje potrebno. Vidimo da se na dnevnom nivou pojavljuju politički zahtevi studentskog protesta. Za sada je jako važno da nadležni državni organi ne izlaze sa parcijalnim izjavama koje mogu biti zloupotrebljene za nove zahteve. Lista zahteva se iz dana u dan produžava, a to pokazuje nespremnost studenata da uđu u dijalog, što je najvažnije u narednim danima. To je interes svih studenata, ali koliko ja znam, privatni fakulteti rade normalno.

Prema dostupnim informacijama, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu je okončao blokadu i nastava se odvija onlajn. U saopštenju fakulteta navodi se da se većina aktivnih studenata uključila u onlajn nastavu. Profesor je objasnio da li ovo ukazuje na otvaranje prostora za prekid višemesečnih blokada fakulteta i vraćanje nastavi.

- Moramo biti svesni činjenice da su to pojedinačni fakulteti, kao što smo ispratili situaciju na Medicinskom fakultetu u Nišu. I tamo će se nastava održavati onlajn, tako da pitanje blokada nije rešeno. Danas sam video u nekim medijima da je državni fakultet u Novom Sadu doneo odluku o nastavku školske godine, ali su to sve pozitivni koraci. Potrebno je ipak sistemski rešavati problem – kaže Petrov.

Foto: Kurir Televizija

Prof. Dejan Vuk Stanković je prethodnih nekoliko dana, otkako je imenovan za ministra, prošao kroz svojevrsni medijski “topli zec”, iako je više od 20 godina prisutan na javnoj sceni. Prof. Kajtez je objasnio zašto je specifičan tajming njegovog ulaska u Vladu i da li to uliva nadu u promene u društvu.

- On ima kapacitet i mogao bi da donese promenu u društvu. On je dete beogradskog Univerziteta, završio je Filozofski fakultet – to je ozbiljan fakultet. Pitanje je samo da li druga strana želi da razgovara. Ako vi ponudite razgovor, a druga strana neće, onda su sve vaše ideje i želje uzaludne. Profesor je rekao da je kasa na Pravnom fakultetu prazna. Postoji logika ekonomije i ona određuje naše stavove i postavke. Ovo ne može da ide uzalud – mnogi profesori već dve plate nisu dobili, kapitalizam počiva na tome – rekao je Kajtez.

Antonijević se sa druge strane nada, da ekonomski deo neće preovladati u ovom slučaju.

Foto: Kurir Televizija

- Nedavno smo dobili zakon koji povećava budžet za visoko obrazovanje, i to je i u vreme Ane Brnabić i Miloša Vučevića bila glavna tačka. Tokom protesta smo došli do ispunjenja tih obećanja. Nadam se da ekonomski deo neće biti jedini razlog izlaska iz blokada. Mi ovde govorimo o vrednostima i o tome da studenti moraju da stiču nova znanja. U Novom Sadu je savet fakulteta doneo odluku da se nastava nastavi – kaže Antonijević.

Od strane analitičara opozicionih stavova čuli smo da nova Vlada nije rekonstruisana onako kako su građani očekivali i da su koalicioni partneri imali apetite za svoje ministre, što je Đurić objasnio.

Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo o toj rekonstrukciji, imamo samo deset novih ministara, iako je bilo najava da će ih biti više. Sada se postavlja pitanje zašto je to tako i da li je moglo drugačije. Takođe se postavlja pitanje da li za te pozicije treba postavljati bilo kog kadra ili samo one koji su za to spremni. Ne znam ni da li nam je potreban broj od 30 ministarstava, ali ni koliko će ova Vlada trajati, s obzirom na to da ne znam da li je ijedan mandat u celosti završen. Jako je težak posao nove Vlade, jer dolazi usred problema. Kada govorimo o gospodinu Stankoviću i Bratini, mislim da je pozitivna stvar to što ljudi imaju šta da kažu kao kritiku. Oni su zastupljeni u medijima, i to je dobra kritika – jer imate šta da komentarišete – rekao je Đurić.

