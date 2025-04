„Napadali su nam aktiviste, članove stranke, žene, prostorije. To je čist fašizam. To niko nije radio u Srbiji. Većinska Srbija se otreznila. Rade svesno da uruše ugled Srbije i da proizvedu negativne ekonomske posledice. Hoće da se ljudi osećaju nesigurno i nespokojno, da bi se iz toga dalje akumulirala tenzija da dođe do tenzije“, rekao je Vučević.

„Pretpostavljam neka nova laž. Oni su napisali više bajki nego bilo koji spisatelj, od zvučnog topa do gaženja blokadera u predgrađu Beograda. Tvrdili smo odgovorno, a mislim da sam ja o tome govorio, a garantujemo da nije bilo upotrebe zvučnog topa ili uređaja na skupu 15. marta“, naveo je on.

„Da je to bilo upotrebljeno posledice bi bile drugačije, snimci, zvuci. To je bio poziv za dalju radikalizaciju, a oni su sve ispumpali. Oni su izmislili priču, koja je deplasirana, jer je dokazano da nije ništa upotrebljeno. Da je bilo nečega, posledice bi bile momentalne. Nije to radijacija da posle imate konsekvence, a ne da se posle 36 sati setite da imate posledice. To je mučnina, dezorjentisanost. Sve je laž i trik“, rekao je Vučević.