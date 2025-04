- Kakva pratnja za svetog rektora, nesuđenog kandidata za premijera, ali propao mu je plan! Ima on drugi plan, sveti rektor hoće da bude kandidat za predsednika 2027. godine. Ne smete pozvati svetog rektora nigde, on je sveti čovek, mogla je policija eventualno da dođe kod njega da on sasluša policiju - rekao je Bakarec.

On je onda istakao da svakako policija ni ne bi mogla da dođe do rektorata na razgovor, sa obzirom na to da je on u blokadi, a kako tvrdi, rektorat blokira dva studenta privatnog fakulteta.