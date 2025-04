"Bilo je ljubičaste boje. Nisam se takmičio njime, koliko sam bio ponosan na to što je drugačije, lepše i veće od jaja koja su druga deca imala. Međutim, to mi je jaje razbio rođak, nešto stariji od mene, ali drvenim jajetom. Bio sam očajan. Jedva su me utešili. Toliko me je to pogodilo da se i danas vrlo živo sećam celog događaja, samo nisam siguran šta me je više pogodilo - to što mi je polupao jaje ili to što me je nasamario. Verovatno oboje", kaže nam Jovanov kroz smeh i ističe da su njegove ćerke o Vasrksu dosta naučile od njihove bake, ali i na časovima veronauke.