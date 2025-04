Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, koji je jutros pozvan u policiju po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, izjavio je tokom davanja izjave u svojstvu građanina da "lično želi da nastava na fakultetima uspostavi što pre" i da on kao ni kolegijum "nikada nisu podržali studentske blokade fakulteta"! Tokom dvočasovnog ispitivanja, kako saznajemo, svu krivicu za to što studenti mesecima ne mogu da idu na predavanja i da polažu ispite, svalio je na njih same, tvrdeći da profesori, dekani niti Univerzitet nemaju ništa s tim i da ne mogu da ih nateraju da studiraju, ukolio ne žele!