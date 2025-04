Koliko istrčanih maratona imate iza sebe? Koji je bio najteži?

- Mislim da je to ukupno 15, 16 maratona. Najteži je bez konkurencije bio prvi maraton u Atini, pre svega zato što mi niko nije rekao da je veliki deo staze uzbrdo. Znači em mi je bio prvi maraton, em sigurno najteža od svih staza. Ali poseban je osećaj trčati maraton u Atini, i to svi trkači znaju, zato što ova disciplina upravo i potiče iz tog grada, odnosno iz stare Grčke. Moram da priznam da mi i dalje nijedna trka nije laka, svaka zahteva ozbiljnu pripremu, a posebno je teško što ako trčim u inostranstvu, uglavnom odem dan ranije i vratim se tog dana nakon što se završi trka. Ipak, svaki put je osećaj neverovatan. Drago mi je što vidim da sve više ljudi trči, moje kolege u ministarstvu su takođe počele da se bave ovim sportom, i stvarno vidim neku lepu energiju svakog vikenda na Adi, u parku Ušće, što čini mi se ranije nije bio slučaj.

Šta vam je sledeći izazov na tom polju?

- Plan mi je dan trčim Half Ironman trku u Beogradu, a voleo bih da trčim i jedan maraton u Kini, gde do sada nisam trčao. To mi je plan do kraja godine.

Jeste li probali neki ekstremni sport ili tek planirate nešto u tom smeru?

- Jesam, i to samo zato što sam takav da uvek moram sebi da zacrtam neke veće ciljeve. Nakon što sam redovno počeo da trčim maratone, želeo sam neki novi, teži izazov. Tako sam prvo završio Half Ironman trku, koja se sastoji od plivanja, biciklističke trke i trčanja, a onda nakon toga i celu trku Ironman (3,8 km plivanje, 180 km bicikl i maraton od 42,2 km). To je sigurno najteža stvar koju sam uradio u životu, jer podrazumeva ukupno 13 sati neprestane ozbiljne fizičke aktivnosti. Još teže je bilo pripremati se, jer sam mesecima morao da ustajem pre 5 ujutru kako bih na primer za vreme jednog treninga mogao dva sata da trčim ili dva sata da vozim bicikl. Ljudi koji se bave ovakvim trkama su uglavnom profesionalni sportisti, odnosno samo se time bave, tako da im je to onda i mnogo lakše u smislu izdvajanja vremena za treninge. Kod mene to nije bio slučaj, ali stvarno mislim da je tačno da je sve moguće kad nešto zaista želite.

Šta će biti sledeći tik-tok izazov?

- Saradnici me ubeđuju da uradim jedan baš zanimljiv sportski izazov, ali nikako da izdvojim vreme za to. Ja sam nekako po prirodi otvoren za sve te ideje, što možda nekada i nije dobro, ali toliko je sve ozbiljno u ovom našem poslu, da mi prija da se malo i opustim.