- U kojoj meri je on za vas u meri legitiman, on istina ne postoji u zakonu o obrazovanju ako se ne varam, ali i pravila i zakoni i procedure su tu da se menjaju, ako se usvajaju novi koncepti. Da li je taj plenum za vas potpuno legitiman, da li je on deligitimisao Studentski parlament u koji oni očigledno nemaju poverenja - upitao je voditelj na šta je rektor odgovorio: