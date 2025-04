"Kao što je ovo ludilo s RTS-om. Ti blokiraš nekom, ne daš mu da jede. Ne daš mu da jede, ne daš mu da živi, ne daš mu da radi. Šta ste bre vi? Gde to imamo? I to ne može doveka da bude tako. Držaćemo i izdržaćemo do poslednjeg sekunda da čuvamo mir, da ne intervenišemo. Ali ustavi, zakon i zemlje na kraju moraju da se poštuju. Pokazali smo trpeljivost neviđenih razmera. Nismo se ponašali kao Nemci u Humboldtu ili Amerikanci u Atlanti. Ja sam šokiran scenama koje sam video u Humboldtu i Atlanti. Ja verujem da će moja kancelarija predsednika Republike detaljno da ispita slučajeve u Humboldtu i Atlanti i da ćemo onda svoja zapažanja da uputimo našim nemačkim i američkim kolegama verujući da će oni prihvatiti", rekao je Vučić.