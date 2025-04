"Danas... Rektor ko u Balkan ekspresu. Jesi li to bio ti ili si išao tetki lek da odneseš? Jesi li muzičar ili šta si? Sve su studenti? A, on ne zna da li je muzičar ili je išao tetki lek da odnese. Mene kad pitaju, javna je tajna, ja uvek kažem da sam za sve kriv, a njemu su svi drugi krivi, samo on nije. Tako to ide", rekao je Vučić.