- To nije ništa novo da bi nas iznenadilo, ranije smo govorili da će doći do konkretne politizacije. Otišlo je to u dva pravca, jedan je išao na kartu prelazne, ekspertske Vlade. Ako govorimo o nekim izborima, onda govorimo o grupi koja bi se okupila i činila tu listu od 250 potencijalnih poslanika, među kojima bi se nalazilo imena 60 profesora, učitelja, zapravo ljudi koji su bili blokaderi. Ovde se provlači paralela sa G17+ što je svojevremeno bio. Ovo nije ništa novo, ovo su samozvani eksperti. Dakle, ako o njima govorima, tu ne postoje eksperti, već želja za vlašću. Ova lista je isključivo šarena laža, koja bi trebalo da posluži isto kao G17 plus.