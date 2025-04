- Tradicija je najveće bogatstvo koje čovek može da nosi u sebi i da širi tu lepotu sa svima. To je bogatstvo duha i Isusa. Treba videti kako i napraviti most neke saradnje i svega toga. Mi krčimo taj put pola veka. Cela porodica nosi uspone, padove, probleme, nerazumevanja u vreme komunizma, ali uspela je stvoriti i prvu privatnu kompaniju u vreme komunizma, to je bilo umetnost - ovim rečima započeo je gostovanje.

- Došlo je kod mene rukovodstvo Akademije koje mi je tražilo obezbeđenje, ne mogu oni da blokiraju privatni prostor privatnog univerziteta. Rekao sam im da mislim da je sve to pogrešno, da su to mladi ljudi sa kojima se mora razgovarati. Tako smo napravili kompromis, obezbedili smo im šta im je trebalo, vodu, hranu i slično. Shvatili su da mogu na drugi način da ostvare šta žele, ne da blokiraju ustanove, nego učeći i polagajući ispite. Šteta je da im propadne godina, to je tragično. ja ne bih voleo da mi sin izgubi godinu. Moramo pronaći neki način, poput onlajn nastave, da se ona tako nastavi barem na fakultetima gde je to moguće.