Mila Pajić je na tom sastanku rekla da organizuju sto ljudi, da će biti mnogo skandiranja "prelazna vlada" i da će oni "huškati na to". Navela je da je ideja da izvedu "nekoliko gerilskih akcija" kako bi "mogli masom da upraljaju na nekim tačkama" u cilju toga da se protest politički artikuliše.

Ona je istakla je da njihova grupa ne može da isplanira niti iskontroliše upad u institucije jer, kako kaže, to zavisi od mase, a da je Pajić rekla da ne isključuje mogućnost da ljudi pokušaju upad u skupštinu i da to treba da iskoriste. Đurić je na kraju dodao da tada dolazi do, kako kaže, građanskog rata.