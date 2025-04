- Blokada RTS -a je direktno krivično delo u skladu sa članom 149. Krivičnog zakonika, stav 2 - novčanom kaznom će se kazniti ili zatvorom do jedne godine, kazniće se ko neovlašćeno spreči i ometa emitovanje radio i televizijskog programa - rekla je Brnabić na TV Pink.

Ona je navela da je dužna da kao predsednica Skupštine upozori na to i da još jednom kaže da se nada da će sve nadležne institucije da rade svoj posao.

Predsednica Skupštine je ocenila da je reč o kukavicama koje u čoporu maltretiraju žene. Brnabić je ponovila da je smisao svega ono što je predsednik Aleksandar Vučić još početkom decembra rekao, a to je da su zahtevi studenata u blokadi samo izgovor te da je smisao politika i dolaženje na vlast onih koji su organizovali te blokade.

Ocenila da to niti je demokratski, niti je vladavina prava i da se sve svodi na, kako je navela, ''iskonski sadizam''.

"Mislim da je cilj da se neko oglasi i kaže: znate kako, s obzirom na to da vas (Srbiju) poslednjih 12 godina 'gazimo' u vezi sa slobodom medija, i uvek imaju neke pridike na slobodu medija u Srbiji i ako u Srbiji imate potpunu slobodu medija", kazala je Brnabić i dodala da nekada u EU nema baš slobode medija, da ukidaju određene medije, ne daju im licence, i ne može da se čuje druga strana.

"Pomislite da će neko u prosveti, od učitelja, nastavnika, profesora, dekana, pa rektora uvek stati u odbranu đaka ili studenata i da će šta god da se desi, ako se priča o tome da je kršen zakon, da će uvek stati u odbranu i reći - ja sam kriv, ne dirajte tu decu. Nekako bih to očekivala, a šta je uradio rektor Đokić, rekao je - ljudi ja nisam ništa kriv, ja nisam za blokade, nisam naredio da ne rade fakulteti. Šta smo mi dočekali, da imamo takve ljude u obrazovanju, da neko kaže, ništa ja kriv nisam. Ništa. Sve su studenti u blokadama krivi, ja sam hteo da nastave svi fakulteti da rade, ja sam to tražio, nisam mogao da reagujem jer niko od dekana mi se nije obratio da je doneo odluku o obustavi nastave, sve su zakuvali studenti u blokadama", rekla je Brnabić.



"Samo da nije on kriv. Kakva je to kukavica", rekla je Brnabić i ocenila da je to najpodlije ponašanje koje je videla.