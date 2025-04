Značajan broj njih je prijavio nestanke svojih članova i to je ono što mi i danas držimo otvorenim jer se i danas pojavljuju pojedine porodice, pojedinci koji prijavljuju svoje nestale. Nažalost, njihovo stradanje je bilo 1999. i 2000. najizraženije. To je vreme pogroma koji su i oni doživeli. Oni su delili sudbinu srpskog naroda“, kazao je Odalović za Kosovo onlajn.

„Pripadnici OVK su zaustavili romsku svadbu, a zatim su silovali mladu, počinili strašan zločin. Na to niko nije reagovao, pa čak ni u Hagu, na suđenju to nije bilo nešto što je dovelo do bilo koje osuđujuće presude. To govori o odnosu i prema Romima, kao što je odnos bio i prema Srbima“, navodi.