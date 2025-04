"Mi se nalazimo u jednom stanju koje je u velikoj meri van onoga što je pravna država. To jeste tako i moje kolege i ja smo mesecima unazad govorili o tome da će plenumi postepeno postati stvarnost i na drugim mestima. Sada imamo ovu situacijau oko RTS-a koja je akutna. Ali, tu su nekakvi zborovi koji nemaju nikakve pravne principe. To su zborovi, zborovi raznih ljudi. Ne bih da opravdavam moje studente, niti one u blokadi, ali svi mi koji se dugo bavimo ovim znamo da su studenti samo jedna fasada i red je da više o tome govorimo na jedan iskreniji način", naveo je Petrov za TV Pink.