On je dodao da zabrinjavaju reakcije strukovnih novinarskih udruženja u ovom slučaju.

"Zabrinjavaju mlake ili nedostajuće reakcije od strane strukovnih udruženja, govorim i o Udruženju novinara Srbije i o Nezavisnom udruženju novinara Srbije, a veoma su razočaravajuće blage reakcije koje dolaze iz same Evropske komisije. Jer, ako govorimo o tome da je imperativ poštovanje ljudskih prava, a takođe i sloboda medija, onda se sve ono čemu svedočimo već nekoliko dana apsolutno kosi sa tako nečim" , rekao je Starović za TV Prva.

Ocenio je da svako ima pravo na kritiku, na protest, da iskaže svoje nezadovoljstvo, da ukaže šta bi to moglo biti drugačije ili bolje, ali da niko ne bi smeo da ljudima uskraćuje pravo na rad i da im ograničava elementarna ljudska i ekonomska prava.

"Zna se kako se protesti sprovode, a to nije blokiranje ljudi i stvaranje nečega što, nažalost, podseća na talačku krizu u kojoj se radnici RTS-a nalaze. Blokada RTS-a je izraz nemoći blokadera , jer protest koji su imali 15. marta u Beogradu nije doveo do očekivanih rezultata i oni se sada nalaze u određenoj vrsti konfuzije, ne znaju šta da čine, a smanjuje im se i raniji broj ljudi u blokadama kao i njihova motivacija", rekao je ministar Starović.

On je naveo da blokaderi u takvoj situaciji "pribegavaju radikalnijim i ekstremističkim potezima, kao što je blokada RTS-a".

"Da nekako napumpaju, kako to oni sami kažu, atmosferu u društvu. Međutim, čini mi se da im to ne polazi za rukom i da sve ovo što se dešava proteklih pet dana ispred RTS-a nailazi na osudu javnosti. Vreme je da se ovo negde zaustavi, politički artikuliše i uvede u institucionalne tokove", rekao je on.