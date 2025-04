- Meni je glavno pitanje šta ustvari studenti žele? To što oni traže je nemoguće, dakle da se ukine RTS, da se formira REM gde su neki od njihovih istomišljenika, potparolka REM-a kaže da najmanje četiri meseca treba, ako se ponovi taj proces, do sastava REM-a. Verovatno je ideja bila ta da se uspostave neki zahtevi koji se ne mogu ispuniti, koji nisu realni, niti normalni, pa iz toga proizilazi drugi cilj, odnosno da se napravi haos, blokada života, institucija, iako se oni kao navodno zalažu za rad institucija, pa bi u tom haosu, oni koji su iza njih i koji pokazuju političke afinitete, preko ulice preuzeli vlast u Srbiji, a to je nemoguće. Maltretiraju se građani, mi to moramo da podnosimo. Njihov cilj je haos, neki oblik anarhizma. Oni polako gube strpljenje, doveli su rezervnu postavu iz Novog Pazara, a mislim da to nije pametno ni dobro. Hoće da formiraju političku partiju, neka izađu onda na taj teren, pa ćemo videti da li će njihovi profesori i dekani imati biračko telo.