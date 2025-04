Studenti blokaderi Beogradskog univerziteta od prošlog ponedeljka blokiraju ulaze Radio-televizije Srbije (RTS) u Takovskoj ulici i na Košutnjaku i već osam dana ne dozvoljavaju zaposlenima te medijske kuće da dolaze na svoja radna mesta. Kako je u pitanju krivično delo za koje po zakonu preti kazna i do godinu dana zatvora, postavlja se pitanje hoće li za to neko i odgovarati, hoće li tužilaštvo reagovati.

Studenti su najavili da će blokada RTS trajati sve dok se ne raspiše novi konkurs za članove Saveta REM ili dok se RTS ne ugasi. Prema Krivičnom zakoniku, u skladu sa članom 149 - Sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa - u stavu 2 jasno je navedeno "ko neovlašćeno spreči ili ometa emitovanje radio i televizijskog programa kazniće se kaznom iz stava 1. ovog člana, a ona je novčana ili zatvor do jedne godine".

Na to je ukazala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, te naglasila da je dužna da kao predsednica parlamenta upozori na to i da se nada da će sve nadležne institucije da rade svoj posao.

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović istakao je da je blokada RTS apsolutno nedopustiva. On je ukazao da svako ima pravo na kritiku, na protest, da iskaže svoje nezadovoljstvo, da ukaže šta bi to moglo biti drugačije ili bolje, ali da bi ovako nešto bilo nezamislivo u bilo kojoj državi Evrope - da se sprovodi takav pritisak nad više od 1.000 zaposlenih i novinara i tehničkih lica i da im se uskraćuju osnovna ljudska i ekonomska prava.

"Zabrinjavaju mlake ili nedostajuće reakcije od strane strukovnih udruženja, govorim i o UNS i o NUNS, a veoma su razočaravajuće blage reakcije koje dolaze iz same Evropske komisije. Blokada RTS je izraz nemoći blokadera, jer protest koji su imali 15. marta u Beogradu nije doveo do očekivanih rezultata i oni se sada nalaze u određenoj vrsti konfuzije, ne znaju šta da čine, a smanjuje im se i raniji broj ljudi u blokadama, kao i njihova motivacija", rekao je on za TV Prva.