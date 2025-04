On je naveo da mora da se vidi da postoji pravna država i pravni sistem, dodajući da je ugrožena država, a ne samo RTS.

On je dodao da je napad na prosvetni sistem, koji se dogodio tokom prethodnih meseci, dubinski pripreman godinama unazad. Vučević je naveo da se napad na prosvetni sistem nije dogodio spontano i da je dubinski pripreman najmanje 25 godina.

- Oni su nama ukrali šest meseci života, tobože pozivajući se na nesreću u Novom Sadu 1. novembra 2024, a svaki dan su se sve više udaljavali od te teme. To više uopšte nije tema. To im je samo okidač. Vi mislite da se ovakav napad na prosvetni sistem desi spontano? Ovo je dubinski pripremano najmanje 25 godina - rekao je Vučević za TV Hepi.

On je naveo da je vodeći Vladu Srbije tek video o kakvim razaranjima prosvetnog sistema je reč.