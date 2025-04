Evropska komesarka za proširenje Marta Kos , koja je najavila posetu Srbiji do kraja meseca, poručila je da pažljivo prati situaciju u našoj zemlji, uključujući blokadu RTS , ukazujući da novinari imaju pravo da neometano rade.

- Podsetimo se, Marta Kos se u više navrata viđala sa našim zvaničnicima. Takva poseta je u ovom trenutku potrebna zbog nove Vlade, da se sedne i razgovara o tome kako vise Srbiju narednih meseci. Dakle, taj period od 100 dana Vlade teče. Ona želi da uspostavi dijalog, to je svrha Evropske komisije, razgovara će sa rukovodiocima politike Srbije. Na početku će se pričati o protestima, o blokadi RTS, mislim da je dobro da se i ona objavila i da se sa strane Evropske komisije vrši određeni pritisak da blokada rada zaposlednih prestane. Svakako, sloboda okupljanja je dozvoljena, ali pod različitim uslovima. Država može da dozvoli neprijavljene skupove, neformalna okupljanja, ali blokada gde se zabranjuje radnicima da uđu na posao, to nije dozvoljeno, pa će to napomenuti Marta Kos. Biće oštrih poruka zbog blokada RTS i da država mora da obezbedi neometan rad.