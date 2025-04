- Ogromno je nerazumevanje, taj rov je odavno iskopan, pa se čini kao da odvojene strane kopaju dalje za sebe ne razmišljajući o drugom. Uvek treba biti iskren, a pogotovo iz perspektive vlasti i moći, dakle imate odgovornost da se smanji tenzija u društvu. Videćemo kakve će biti izjave Macuta. Vlast mora da razume još jednu stvar, a to je zabrana deskriminacije, dakle manjinski pogledi na politiku, moraju da budu favorizovane čak i na javnom servisu jer to pokazuje demokratiju u društvu. Treba imati snage za kritiku, pa i za konstruktivnu kritiku, osim ako pređe krivično-pravne granice, onda Tužilaštvo mora da reaguje i mislim da je to propustilo da uradi u proteklih pet meseci, dozvolilo se veliko verbalno nasilje, pretnje, proganjanja, to su sve krivična dela. Pred Vladom jeste ogromna odgovornost, svaka reč mora da se meri.