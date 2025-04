- Tako je to u demokratskim društvima u kojima ne samo da postoji apsolutna sloboda govora, već i apsolutna nekažnjivost za izrečeno. Kad nekoga ne možeš da pobediš na izborima - nazoveš ga ludakom. Kad nemaš šta da mu zameriš u smislu rezultata, jer je pokazao da država može da se vodi tako da se u samo 10 godina tripliraju plate i dupliraju penzije - onda je još veći ludak. A kad taj neko pokaže da, uz sve to, ne želi vlast zbog novca i ne koristi je da njegove firme u 10 godina prihoduju 619 miliona evra – e, to ga, sigurno, u očima takvih kao što je Đilas, čini najluđim - napisala je Brnabićeva.