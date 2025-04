"Danas u savremenom svetu, koji je u brojnim izazovima, Republika Srbija se profiliše kao država koja za svoje političke, ekonomske, bezbednosne i druge odnose traži partnerstva i prijateljstva i daleko izvan granica našeg regiona. Mi čvrsto verujemo da je to komparativna prednost, kako za našu ekonomiju, tako i za politiku Srbije i ovde želim posebno da zahvalim našim prijateljima iz Republike Konga na posvećenoj podršci Srbiji kada je reč o najvažnijem nacionalnom državnom pitanju za Srbe, a to je pitanje južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija, gde je Republika Kongo pokazala čvrst, dosledan i principijelan stav kroz sve ove godine podržavajući principe Povelje UN, principe poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, i na kraju krajeva, principe koje štite svaku suverenu državu, zato što svaka zemlja na svetu ili ima ili može imati izazov sa kakvim se mi suočavamo u našoj južnoj pokrajini", naglasio je on.

"Кongo i Srbija su dve nacije koje su vrlo slične i geografski i po demografskim razmerama i to su dve zemlje koje imaju to utopijsko nastojanje da postanu mala Švajcarska. Kada sam došao ovde u Beograd, prvo što mi je palo na pamet, to je veliki čovek Josip Broz Tito, naravno sada smo u 21. veku, ali taj čovek je i dalje veoma poznat na afričkom kontinentu, moglo bi se reći da je to jedan od najpoznatijih Evropljana, jer je on na neki način simbol borbe protiv fašizma koji je postojao u Evropi, ali naročito je bio simbol solidarnosti sa ugnjetenim narodima Afrike", rekao je on.