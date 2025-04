"Ne verujem da će novi papa priznati Kosovo. Treba podsetiti da je to zaista osetljivo pitanje i za Rimokatoličku crkvu. Ona nije formalno priznala ni NDH, ali su održavali odnose na dosta visokom nivou. Zato to ne mora mnogo da znači, jer Rimokatolička crkva ima ambicije da širi krug svojih vernika i oni ih šire na Kosovu, a nisu priznali nezavisnost. Može se reći da je to politika na dva koloseka. Što se tiče Stepinca, to ostaje otvoreno pitanje. Ako novi papa bude sledio put pape Franje, on neće svakako priznati Stepinca, jer to bi značilo veliko pogoršanje odnosa ne samo sa Srpskom pravoslavnom crkvom nego i s celim pravoslavnim svetom, između ostalog i s Ruskom pravoslavnom crkvom. Ako nastave ovu liniju i politiku pape Franje, koji je radio na pomirenju i dijalogu, onda u tom slučaju ne verujem da će doći do odluke o kanonizaciji Stepinca", ocenjuje Koljanin.