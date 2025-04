– Moramo da razumemo i neke ljude koji su učestvovali u protestima od novembra prošle godine, da su negde videli nepravdu, lično razočaranje, da su videli nekoga ko je pripadnik moje stranke da se ponaša otuđeno. Ti ljudi nisu protiv države, ne žele da izgubimo KiM, Republiku Srpsku, ali žele da vide pravednije društvo. To ako SNS ne razume i ne krene u unutrašnje reforme, postojaće problem u budućem vremenu – rekao je Vučević na TV Hepi.

On je poručio da se približava trenutak kada će morati da se insistira na odgovornosti svih koji krše zakon.

– Bez toga, mi postajemo saučesnici urušavanja države, jer pokazuje da pravne norme ne važe. Prvi put da vidimo da tužilaštvo i sud insistiraju na punom kapacitetu procesa protiv novosadske terorističke grupe, odnosno na primeni normi – istakao je on.

– Oni su imali ideju da ugroze sve avione koji se nalaze na nebu iznad Srbije. To je čist terorizam. U kojoj državi bi se to trpelo? Spram toga morate da odgovarate – poručio je predsednik SNS-a.

– Rušeći Vučića oni ruše Srbiju. Zato je on meta, jer je on prepreka da sruše Srbiju. Zato mu ruše porodicu, da bi njega ostavili samog. To je njihova agenda– naveo je Vučević i dodao da je 1. novembra prošle godine ponudio ostavku predsedniku Republike, ali da o tome nije ranije govorio.