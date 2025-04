- Sam razgovor jeste dobar nagoveštaj da možemo ići u pravcu koji vodi do smirivanja tenzija u društvu. Ovaj razgovor je mogao da se desi i mnogo ranije, ali nikada nije kasno. Razgovor je važniji i bolji nego da se nastavi ono što se sada dešava, jer je to ono što utiče na sve nas, pre svega ekonomski - kaže Ibrahimović.

On kaže da se mora naći balans između privrede, škole i društva, pa navodi da veruje da je Macut pravi čovek da upravo na to utiče.

- Ako može da dođe do dogovora, to je onda dogovor izmešu ovih šest izvanrednih ljudi. Ja ne vidim ovde dve strane, ovo je jedna strana obrazovanja, vaspitanja i unapređenja najvitalnijeg dela srpskog društva, pa i usaglašavanje nastavnih plana i programa u skladu sa svetskim tendencijama - kaže Kajtez.

On navodi da se u ovim dijalozima može doći i do zaključka koji profesionalni profili nam nedostaju u Srbiji, pa kaže da je prvi korak da se dođe do dogovora da nastava krene:

On kaže da država mora da razlikuje one koji su poštovali svoje radno mesto i Ustav, i one koji to nisu učinili, pa kaže i da veruje da postoji ogroman broj studenata koji tiho čeka rasplet ove situacije i željno čeka povratak na fakultet.