"Ovo što se događa je zaista neprihvatljivo, novinarima zabranjivati rad, ne dozvoljavati da se unesu hrana, voda... To je nešto što zapravo niko ne može da opravda", rekao je Bratina za Tanjug, a prenosi RTV.

"Ono što je studentima u blokadi nejasno je da mi kao Ministarstvo nemamo nikakve veze sa izborima članova REM-a. Mi možemo da izrađujemo pravilnike i da pratimo tok donošenja odluka o izboru članova za Savet REM-a, ali ne možemo dalje da utičemo. Studenti ne bi trebalo da postavljaju takav zahtev koji je u ovom trenutku sasvim nekoristan, jer niko ne može da utiče na to. REM je sasvim nezavisno telo", rekao je Bratina i dodao da očekuje da nadležni reaguju povodom blokade RTS i da bi to trebalo da učine.

Na pitanje da li će novi članovi Saveta REM-a biti izabrani na osnovu konkursa i procedure koja je u toku kaže da veruje da hoće, jer je to propisano zakonom.

Bratina je naglasio da takvi pokušaji moraju biti odbačeni, jer bi to značilo kolaps suvereniteta i demokratskog procesa u našoj zemlji.

"Sve se radi po Zakonu o elektronskim medijima, ali svakako pratimo dokle je procedura došla i očekujemo da će uskoro biti formiran Savet REM-a. Mislim da se oko REM-a podigla prevelika buka i da to nije ni poželjno, ni potrebno", ocenio je Bratina.

"To je nešto na šta ćemo svakako obratiti maksimalnu pažnju u sledećim nedeljama", kazao je on i dodao da je u planu i izrada nove medijske strategijie u ovoj godini.

Kako kaže, resorno ministarstvo će se istovremeno baviti unapređenjem zakonskih rešenja navodeći da su sva tri medijska zakona u nacrtu i da su to preuzete obaveze iz medijske strategije i sugestija koje dolaze u procesu pregovora sa EU.

Kao zanimljivo ocenio je to da su u ovom momentu na stolu i izmene Zakona o javnim medijskim servisima, kojima bi, kako je naveo, trebalo da se poboljša sposobnost javnih servisa da obavljaju svoju funkciju.

"U svakom slučaju, videćemo šta je u najboljem interesu države Srbije i njenih građana, toga ćemo se držati i na taj način ćemopristupati svim pitanjima u javnom informisanju", kazao je on.

"Od svih naših briga koje imamo zbog situacije u kojoj se nalazimo, neobično je na saboru bilo to što su svi ljudi dolazili sa osmehom. To nije ličilo na euforiju, bila je to prijatna situacija gde se ljudi nalaze znajući da vole svoju zemlju i znajući da im je zemlja u opasnosti i znajući i osećajući odlučnost da se na neki način angažuju na zaštiti sopstvene zemlje", kazao je Bratina.