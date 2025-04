Anđelković navodi da oni koji blokiraju institucije, a on veruje da su tu većinski u pitanju članovi političkih partija i profesori fakulteta, nametnuli su novu normalnost u Srbiji u kojoj nije dozvoljeno pričati o drugim temama.

- Kada pričate o teroru na KiM, oni kažu menjate temu, nećete da pričate o nadstrešnjici, studentskim zahtevima... Kada pričate o smanjenju direktnih stranih investicija, oni kažu pustite strane investicije, naša parola je da Srbija stane. U restoranima je 30 40 odsto manje prihoda, manje je turista, 10 zemalja je preporučilo svojim građanima da ne dolaze u Beograd, oni kažu da Srbija i treba da stane i da treba da počne generalni štrajk. Ipak, nije to problem samo vlasnika kafića, već i tih konobara koji tu rade - kaže Anđelković.

On kaže i da ova situacija udara na džep svakog građanina, bez obzira na to u kom sektoru rade, jer zbog usporavanja ekonomije Srbije to će se sve odraziti na manje povećanje plata i penzija na kraju godine.