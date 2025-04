- Pre svega, potpuno primeren, predvidljiv i za našu državu krajnje potreban, ali i neophodan za Federaciju Rusije u ovoj geopolitičkoj situaciji. Dolazi do izražaja da politika i geopolitika nije samo o snazi i veličini, već da je svaki igrač koji je suveren na toj tabli i te kako važan. Zato Srbija, iako ne može da se meri sa Rusijom po veličini, snazi i moći, ipak sedi za stolom i pregovara vrlo uvaženo. Upravo to razlikuje odnos Srbije sa Rusijom u odnosu na kolektivni Zapad. Primetna je i ta tradicija duga hiljadu godina, taj kontinuitet. Rusija nama jeste saveznik i mislim da je važno što je naš patrijarh bio tamo gde je jasno pokazao svim onim negativno raspoloženim da Srbija ima svoj put i da je to put pobede, istine i života.