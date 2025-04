Da li Vučiće poseta Moskvi menja sve ili ne, analizirali su gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, Aleksandar Đurđev, predsednik "Srpske lige", Aleksa Grubešić, Centra za društvenu stabilnost, Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Slušaj vest

Aleksandar Vučić bi trebalo da poseti Moskvu devetog maja. Međutim, naleteo je na razne pritiske od strane Evrope, ali nakon sastanka patrajirha Porfirija sa predsednikom Rusije, sastanak našeg predsednika postaje neminovan.

Da li Vučiće poseta Moskvi menja sve ili ne, analizirali su gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, Aleksandar Đurđev, predsednik "Srpske lige", Aleksa Grubešić, Centra za društvenu stabilnost, Dragoljub Kojčić, politički filozof.

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Vučić na svenarodnom skupu u Beogradu Foto: Damir Dervišagić

S obzirom na to da jedan od pritisaka dolazi od Marte Kos, evropska komesarka za proširenje, koja je najavila dolazak u Beograd krajem meseca, Đurđev je komentarisao:

- Ove pretnje koje smo imali prilike da čujemo mislim da su realne i da će se sigurno obistiniti i to ne da li će naše rukovodstvo da posluša njihove direktive ili ne. Briselskim birokratama odgovara samo ona Srbija koja je u granicama onoga što je u istoriji poznato kao Nedićeva Srbija gde je predsedniku države dozvoljeno sve, apsolutno kretanje od Karaburme do Palilule, od Palilule do Vračara, od Vračara do Železnika. Međutim, njegova komunikacija sa gradonačelnikom Zrenjanina ili Kikinde, to već nije dozvoljeno, a kamoli poseta Moskvi zbog velikog jubileja 80 godina od pobede nad fašizmom i nacizmom. Mislim da te pretnje treba ozbiljno shvatiti, što naše rukovodstvo i čini i da će u odnosu na to reagovati. Nema bolje reakcije nego još konzistentnije, odlučnije i smelije sarađivati sa Rusijom i razvijati sve one sfere u kojima možemo imati kvalitetnu saradnju.

Usred emisije, stigla je najnovija informacija da rektor Đokić neće doći na drugi sastanak sa premijerom, pa je Kojčić rekao:

- Ovo je jedna u nizu logičkih kontradikcija. Sa jedne strane se kaže da su opstruirani, a sa druge ne kaže da neće da nastavi razgovor, dakle bio je na prvoj sesiji, nego sada kao ne može zbog toga što je pozvan u tužilaštvo. To postaje opšta karakteristika celog tog političkog miljea, a posebno tog čoveka, jer on koji je bio zadužen da se bavi studentima kao studentima, a poznato je da je stao na jednu stranu i da nije zastupao one druge. Pa je govorio o ponašanju u javnosti, a jednom kada su ga pitali da da izjavu, on je gledao u pod. Mora se biti konzistentan i dosledan. Nema demokratije bez transparentnosti. Što se tiče zahteva, to su pritisci na državu jer da su u pitanju samo zahtevi, zna se kako se ispunjavaju, tako što se sedne i razgovara, pa se dođe do kompromisa. Ali ako kažete da nećete izbore niti demokratsku proceduru, već dajete prednost plenumu, onda ne znam kakva bi to elita bila ili kako bi vodila državu, mi bismo bili u takvom haosu, da bi nastupilo ekonomsko potonuće.

"NEMA BOLJE REAKCIJE NA PRITISKE OD JOŠ ODLUČNIJE I SMELIJE SARADNJE SA RUSIJOM" Izvor: Kurir televizija

Grubešić je diskutovao koliko još dugo možemo da izdržimo u ovom vanrednom stanju po pitanju protesta i blokada:

- Rešenje toga je pitanje na koje niko nema odgovor, pa da kaže da postoji neki plan. Možda i postoji plan kako da se izađe iz ove situacije, ali je pitanje da li je sprovedljiv. Rektor Đokić na ovaj drugi poziv odgovara sa izgovorom da mora da se pojavi na saslušanju. Nadam se da zaista ima opravdan razlog, a ne pritisak kojim je podlegao, pa da ovo bude samo izgovor. Videli smo da su ga pritiskali iz njegovog ideološkog miljea i da je izdajnik jer je otišao na pregovore sa novim predsednikom Vlade. Tu se pokazuje koliko neki žele da prolongiraju da ovo ide u nedogled, zato i ima novih zahteva koji nisu ispunljivi, postaju besmisleni, sada je zahtev čija je odgovornost to što je predsednik obišao nekog u Kliničkom centru Srbije. To je toliko besmisleno da vređa inteligenciju. Što se tiče blokada RTS i plana, pa pogledajte kako to radi Nemačka, policija interveniše, odnosno primeni zakon, određeni ljudi se procesuiraju. Međutim, naša država je svesna da bi to moglo da da pogonsko gorivo svim tim blokaderima. To su zahtevi koje ispostavlja neko drugi i koristi pojedine studente, a ostali su samo oni fanatici. Mnogi od njih su korisni idioti, kao što se koristi u obojenim revolucijama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

OVO ĆE BITI PRVA TEMA NA STOLU KADA DOĐE MARTA KOS: