- Tako da je to samo delić onoga o čemu su govorile međunarodne institucije, međunarodne organizacije, ali i Savet za borbu protiv korupcije o stanju u medijima u Srbiji dok su upravo dotične osobe bile na vlasti i vodile Srbiju. Još jednom, poštovani građani, dali su nam zahtev da imamo hitnu sednicu Odbora za kulturu i informisanje na temu REM-a, odmah smo, kao i uvek, prihvatili to, zakazali i sazvali sednicu Odbora za kulturu i informisanje za ponedeljak, 28. april, u 15. časova. I još jedna stvar koju želim da naglasim, s obzirom na to da su narodni poslanici posebnu pažnju posvetili tome šta su oni jadni kao opozicija još dodatno mogli da urade, smatram da su to uradili kako bi nekako pokušali da se približe ovim studentima-blokaderima koji su se već xy puta ogradili od njih. Reći ću vam šta su mogli da urade, da su bili odgovorni i ozbiljni ljudi, da su bili odgovorna i ozbiljna opozicija. Mogli su da se prijave da vode predsedavajući Odborom za kulturu i informisanje kao što su to radili u prethodnom sazivu kada je odborom predsedavao Siniša Kovačević, dakle opet čovek iz opozicije. Mogli su to, ali nisu hteli, zato što su neodgovorni, neozbiljni, a naročito politički kratkovidni. Te nisu u tom trenutku, kako bi zaradili koji lajk na Twitteru, odustali od toga i da imaju potpredsednike Narodne skupštine kao i da vode različite odbore, što smo im pružili kao mogućnost, naravno, u najboljem demokratskom maniru koje je ovde uvela Srpska napredna stranka mnogo pre mene, dakle ništa od toga nisu prihvatili, te sada kada se pitaju šta su još mogli da urade, mogli su mnogo.